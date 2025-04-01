Калининградца заключили под стражу за смертельное ДТП на переходе на Суворова

Калининградца заключили под стражу за смертельное ДТП на переходе на Суворова
Фото пресс-службы областного суда
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В Калининграде заключен под стражу ранее судимый 45-летний местный житель, подозреваемый в совершении в состоянии опьянения смертельного ДТП на ул. А. Суворова. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 30 марта около 18 часов 27 минут водитель «БМВ», двигаясь в состоянии алкогольного опьянения по проезжей части от ул. А. Суворова в сторону ул. Щепкина, допустил наезд на 71-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходу. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указала, что калининградец подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, ранее судим, по месту регистрации не проживает. Следствие полагает, что он может скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлением судьи Московского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 30 мая. Постановление суда не вступило в законную силу.

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