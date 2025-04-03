В Гусевской районной больнице горела комната отдыха персонала (фото)

В комнате отдыха персонала хирургического отделения Гусевской районной больницы произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области, горели медицинские журналы и «элементы обстановки».

Уточняется, что никто не пострадал. Из больницы были экстренно эвакуированы 25 человек. В ликвидации пламени принимали участие восемь человек личного состава, а также были задействованы две автоцистерны.

«Причину неожиданного воспламенения медицинской документации установят дознаватели пожарного надзора», — добавили в МЧС.