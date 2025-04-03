Приставы добились погашения долга, арестовав счета и авто монтажной компании

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В Калининграде приставы добились погашения задолженности свыше 10 млн руб. перед белорусским предприятием по проектированию, ремонту и строительству дорог, применив ограничительные меры в отношении калининградской компании, занимающейся монтажом строительных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Чтобы побудить организацию-должника к исполнению решения суда, приставы арестовали счета компании в двух банках и вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего ей автотранспорта: двух бортовых грузовых автомобилей 2011 и 2017 г.в., легковых машин марки «Лексус» 2015 и 2017 г.в. и марки «Лада» 2017 г.в, а также автобуса 2011 г.в.

В кратчайшие сроки должник предоставил калининградским приставам платежный документ, свидетельствующий о погашении задолженности взыскателю. Компания уложилась в сроки, отведенные для добровольного исполнения требований и избежала вынесения исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга. Сейчас все ограничения с имущества фирмы-должника сняты.

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