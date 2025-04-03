Суд заключил под стражу сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки

Суд заключил под стражу сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки
Фото: прокуратура Калининградской области
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Правдинский районный суд заключил под стражу сотрудника Госавтоинспекции, обвиняемого в получении взятки от водителя (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Преступление, совершенное в декабре 2021 года, выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области, а также прокуратурой Правдинского района, сообщает региональное управление СК РФ.

По версии следствия, 18 декабря 2021 года в Правдинске инспектор ДПС получил взятку в размере 30 тыс. руб. от водителя автомобиля за уничтожение административных материалов по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудник полиции задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 мая 2025 года.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что автоинспектор обвиняется в совершении тяжкого преступления, за совершение которого предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, является действующим сотрудником полиции, в связи с чем, оставаясь на свободе в силу своих профессиональных связей может оказать давление на свидетелей, скрыться от следствия или иным образом воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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