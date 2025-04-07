В посёлке на берегу Куршского залива упала водонапорная башня с гнездом аистов (фото)

В посёлке Заливное Гурьевского района, расположенном на берегу Куршского залива, из-за порыва штормового ветра упала водонапорная башня. О том, что вместе с башней погибла кладка аистов, сообщил на своей персональной странице «ВКонтакте» предприниматель Олег Бармин.

«Башня не эксплуатировалась с распада СССР и банкротства колхоза „Заливенский“, — написал Бармин. — На ней свили гнездо аисты давным-давно. Оно было огромное, говорят, примерно 800 кг веса. Башня накренилась, как башня Пизанская, тросы, которые ее держали, сгнили и оторвались. Очень грустно, что яйца наших аистов разбились. Жорик с подругой летают вокруг, нет гнезда, нет дома, нет детишек».

При падении, как уточнил Бармин, люди не пострадали. Была лишь повреждена часть забора. Он также сообщил, что три года назад рядом с башней был установлен специальный столб с креплением для нового гнезда, на который аисты ранее не обращали внимания

«Может быть, теперь построят новое гнездо», — добавил предприниматель.