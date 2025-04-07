В Калининграде студентка лишилась почти двух миллионов рублей, поверив мошенникам

Студентка из Калининграда перевела мошенникам около 2 миллионов рублей, поверив в существование «безопасного счета». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась девушка 2004 г.р. Выяснилось, что ранее ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Центробанка». Он сообщил студентке, что кто-то пытается обналичить ее сбережения. Следующий звонок поступил от «сотрудника силовых структур», попросившего девушку помочь правоохранителям выявить «мошенников». Для этого она должна была обналичить все свои вклады и положить на «безопасные» счета.

Для убедительности собеседник скинул в мессенджер потерпевшей ссылку на официальный сайт с информацией о руководителе, именем которого он представился, а затем направил фейковые документы о зачислении средств студентки на «безопасные сейфовые ячейки». Как потом призналась потерпевшая, злоумышленник разговаривал очень уверенно и использовал в разговоре юридические и банковские термины, чем окончательно убедил ее следовать инструкциям, хотя девушка знала о различных мошеннических схемах из СМИ. В результате калининградка перевела неизвестным почти 2 миллиона рублей, часть из которых были взяты в кредит, а также получены от продажи золотых изделий.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские вновь призывают граждан: не верьте звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Мошенники используют различные поводы, чтобы получить от вас нужную им информацию. Не дайте себя обмануть!