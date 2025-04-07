В Советске подросток получил травмы на строительном объекте, возбуждено дело

В Советске 17-летний подросток на строительном объекте получил травму, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 29 марта в многоквартирном доме, где проводится капитальный ремонт, несовершеннолетний выполнял строительные работы без прохождения обучения. Когда подросток пытался поднять на высоту металлическую штукатурную сетку, эта тяжелая конструкция упала на него. Юноша был госпитализирован, он получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следователем изъята необходимая техническая и иная документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.