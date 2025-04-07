СК: главу развлекательного заведения в Калининграде подозревают в невыплате зарплат

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В Калининграде в отношении генерального директора одного из увеселительных заведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемая в течение нескольких месяцев не выплачивала заработную плату двум менеджерам бара и зала. Общая сумма задолженности составила более 130 тыс. рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и скорейшего возмещения причиненного ущерба. В настоящее время следователь ведет допросы свидетелей, а также изымает необходимую документацию.

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