На Южном обходе Калининграда произошло смертельное ДТП при буксировке авто (видео)

На Южном обходе Калининграда в понедельник, 8 апреля, произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть погибший и пострадавшая. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 11.25 на участке 2 км 870 м автодороги «Южный обход г. Калининграда». По предварительным данным грузовой автомобиль совершал буксировку на жёсткой сцепке автомобиля «УАЗ». При движении от ул. Дзержинского в сторону ул. Емельянова по неустановленным причинам произошло разрушение жесткой сцепки. В результате чего автомобиль «УАЗ» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП 68-летний водитель автомобиля «Рено» погиб на месте происшествия, его пассажир госпитализирована.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.