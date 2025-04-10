Житель Зеленоградска перевёл мошенникам 1,5 млн под предлогом перерасчёта пенсии

Мужчина 1974 года рождения перевёл мошенникам 1 550 000 рублей под предлогом перерасчёта пенсии. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.



Сотрудники полиции установили, что неизвестный позвонил потерпевшему, используя мессенджер, и представился сотрудником Пенсионного фонда. Злоумышленник пообещал мужчине повышение пенсии и суммы накоплений за весь пенсионный период. Следующий звонок поступил от якобы сотрудника правоохранительных органов, который рассказал, что личный кабинет гражданина на портале госуслуг взломан и посторонние пытаются оформить на его имя кредит. Собеседник убедил жителя Зеленоградска в том, что все сбережения необходимо срочно отправить на «безопасный» счёт для их сохранности. Поверив мошенникам, мужчина перевёл деньги.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».