В «Калининград-ГорТрансе» назвали причину задержки в движении троллейбуса № 2

В пятницу, 11 апреля, на троллейбусном маршруте № 2 «ДС „Янтарный“ — Кардиоцентр» наблюдались задержки в движении. По словам «Калининград-ГорТранса», причина заключается в сработавшей защите от токоутечки. Об этом предприятие сообщило в своём телеграм-канале.

Защита, которой оснащены все троллейбусы, не позволяет им продолжать движение из-за утечки тока. «В связи с наступлением положительных температур был отключен один из контуров отопления. Высокая влажность, перепады температур спровоцировали токоутечки», — пояснило предприятие.

Четыре троллейбуса «были исправлены на линии» и продолжили движение с опозданием 15-45 минут. Ещё два троллейбуса доставили в депо. На линию они вышли с задержкой до трёх часов.

Уточняется, что с утра предприятие находится на связи с заводом-изготовителем, а представители сервиса — в депо. «Поставлена задача найти системное решение, чтобы избежать схожих проблем в будущем. Также будут составлены рекламационные акты», — пишет «Калининград-ГорТранс».