Жителю Гусевского района, заколовшему вилами соседскую собаку, грозит срок

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В Гусевском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель» в отношении 47-летнего жителя пос. Междуречье. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, подозреваемый нанес соседскому псу по кличке Рич удар вилами, в результате собака умерла. Со слов злоумышленника, расправиться с животным он решил после того, как пес забежал на его участок и загрыз утку. Хозяин погибшей собаки, на глазах которого произошел инцидент, обратился с заявлением в полицию.

Санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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