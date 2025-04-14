СК: в Калининграде четверо мужчин отравились угарным газом в квартире многоэтажки

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек от угарного газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, в воскресенье, 13 апреля, в квартире многоэтажного дома по улице Юрия Гагарина были обнаружены тела четырех мужчин с признаками отравления угарным газом. Предварительно, причиной трагедии стало ненадлежащее обслуживание газового оборудования, установленного в квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.