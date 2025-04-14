В Багратионовске возбудили дело против матери, сломавшей палец сыну-подростку

В Багратионовске в отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Женщина сломала палец своему сыну. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию поступило сообщение от работника школы о том, что у одного из учеников обнаружены телесные повреждения. В ходе проверки было установлено, что травму подростку 2010 года рождения причинила его мать. В ходе семейной ссоры женщина скрутила своему сыну палец, в результате чего школьник получил перелом со смещением.

Санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время подросток временно проживает у бабушки.