В пос. Б. Исаково водитель сбил девочку, ехавшую на самокате по переходу (видео)

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В пос. Б. Исаково пострадала девочка, пересекавшая на самокате дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает телеграм-канал областной Госавтоинспекции, ДТП произошло в понедельник в 19.10 на перекрестке Октябрьской и Калининградской.

«Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем „Чери“, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, которая пересекала дорогу справа налево по пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись», — сообщили в ГАИ. По словам водителя, он имеет большой стаж вождения, но в данном случае не успел среагировать.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и доставлена в Детскую областную больницу.


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