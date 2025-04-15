МВД: в Калининградской области и Москве ликвидирован канал незаконной миграции (видео)

В Калининградской области и Москве ликвидирован межрегиональный канал незаконной миграции ликвидирован. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что трое граждан одной из стран Центральной Азии за деньги помогали своим соотечественникам въехать на территорию России. Находясь в Москве, они подыскивали иностранцев, имеющих затруднения при получении разрешений на въезд в законном порядке. Нанятые злоумышленниками пятеро жителей Калининграда за денежное вознаграждение оформляли для приезжих фиктивные приглашения. По документам, содержащим заведомо ложные сведения о цели въезда, иностранцы незаконно получали визы и прибывали в Россию. При этом они не доезжали до приглашающей стороны, а отправлялись в другие регионы. По данной схеме границу пересекли около 40 мигрантов. За оказанные услуги приезжие платили от 2 до 15 тысяч рублей.

Несмотря на соблюдение участниками группы мер конспирации, их преступная деятельность была выявлена и пресечена. Фигуранты задержаны. У них изъята документация, имеющая доказательственное значение. Следователем Следственного управления регионального УМВД на основании материалов Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.