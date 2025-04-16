СК: на берегу Куршского залива найдено тело рыбака, пропавшего в конце февраля

В Зеленоградском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели рыбака. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Информация о том, что на берегу Куршского залива в районе поселка Рыбачий обнаружено тело мужчины, поступила в правоохранительные органы во вторник, 15 апреля. Личность погибшего установлена. Им оказался 57-летний калининградец, который 26 февраля вышел на принадлежащей ему лодке в Куршский залив на рыбалку и пропал. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.