СК: на берегу Куршского залива найдено тело рыбака, пропавшего в конце февраля

СК: на берегу Куршского залива найдено тело рыбака, пропавшего в конце февраля
Фото пресс-службы регионального СК
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В Зеленоградском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели рыбака. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Информация о том, что на берегу Куршского залива в районе поселка Рыбачий обнаружено тело мужчины, поступила в правоохранительные органы во вторник, 15 апреля. Личность погибшего установлена. Им оказался 57-летний калининградец, который 26 февраля вышел на принадлежащей ему лодке в Куршский залив на рыбалку и пропал. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


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