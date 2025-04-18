Прокуратура: троих ярославцев будут судить за скандал на рейсе из Калининграда

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношение троих жителей Ярославля, которые обвиняются в хулиганстве с применением насилия на борту рейса Калининград-Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Во время рейса нарушители скандалили, ругались и проигнорировали требования экипажа. Один из мужчин ударил пассажирку, сделавшую им замечание», — говорится в сообщении.

По прилету всех троих задержали сотрудники транспортной полиции.