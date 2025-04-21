Госавтоинспекция: в массовом ДТП под Гвардейском пострадал ребёнок (видео)

В массовом ДТП, которое произошло в воскресенье днём под Гвардейском, пострадали четыре человека, включая 10-летнего ребёнка, сообщает телеграм-канал ГАИ. Предварительные причины аварий — небезопасные интервал и дистанция.



ДТП случилось в воскресение около 13:40 на 50-м км автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» 35-летний водитель «Мерседеса» выбрал небезопасный боковой интервал и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген» под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир «Фольксвагена» получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.

После чего в 13:50 на этом участке автодороги 70-летний водитель «Хендая» неверно выбрал дистанцию до впереди движущегося «Ауди» и допустил с ним столкновение. Пассажир автомобиля «Хендай» 1974 года рождения и несовершеннолетний пассажир «Ауди» 2014 года рождения получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.

Ранее в ГАИ сообщали, что в ДТП попали пять автомобилей.