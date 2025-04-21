СК: двое калининградцев обвиняются в надругательстве над 53-летней женщиной (видео)

Двум жителям региона 40 и 42 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь на 13 апреля обвиняемые на Ленинском проспекте возле одного из ресторанов заметили 53-летнюю местную жительницу. Отведя потерпевшую в безлюдное место, злоумышленники с применением насилия совершили в отношении калининградки преступление против половой неприкосновенности. Их преступные действия были пресечены сотрудниками ППС, которые задержали обвиняемых на месте.

В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение, по ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу. В следственный изолятор мужчины водворены до 13 июня. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.