СК: двое калининградцев обвиняются в надругательстве над 53-летней женщиной (видео)

Двум жителям региона 40 и 42 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, в ночь на 13 апреля обвиняемые на Ленинском проспекте возле одного из ресторанов заметили 53-летнюю местную жительницу. Отведя потерпевшую в безлюдное место, злоумышленники с применением насилия совершили в отношении калининградки преступление против половой неприкосновенности. Их преступные действия были пресечены сотрудниками ППС, которые задержали обвиняемых на месте.
В настоящее время обоим фигурантам предъявлено обвинение, по ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу. В следственный изолятор мужчины водворены до 13 июня. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Видео со страницы регионального СК «ВКонтакте»