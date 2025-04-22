СК: в Черняховске инструктора по вождению и его пособника ждет суд за мошенничество

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В Черняховске завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего и 51-летнего местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2023 году житель Черняховска, оказывающий услуги по проведению практических занятий по вождению, получил от четверых обучающихся в автошколе денежные средства в общей сумме 170 тыс. рублей. Инструктор сообщил ученикам, что за денежное вознаграждение он организует им получение водительского удостоверения вне зависимости от результатов сдачи экзамена в ГАИ. В действительности же такой возможности мужчина не имел и полученные денежные средства просто присвоил. По одному из эпизодов злоумышленнику содействовал сотрудник автошколы, передавший обучающемуся информацию о возможности организовать с помощью инструктора получение водительского удостоверения за взятку.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении учеников автошколы выделены в отдельное производство.

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