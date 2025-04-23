Трое жителей Калининградской области перевели мошенникам почти 1,3 млн рублей

Трое жителей Калининградской области перевели почти 1,3 млн рублей мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мошенники действовали по одной схеме. Каждому из жертв злоумышленники звонили через мессенджер и представлялись сотрудниками банка, государственных услуг или силовых структур. После этого собеседники под предлогом сохранности денежных средств и противодействия мошенникам предлагали перевести накопления на «безопасный счет». Общая сумма ущерба составила почти 1 300 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция вновь предупреждает граждан: «Не верьте звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Мошенники используют различные поводы, чтобы получить от вас нужную им информацию. Не дайте себя обмануть!»