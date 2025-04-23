Двух жителей области уличили в финансировании экстремистской деятельности (видео)

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД и УФСБ задержаны двое подозреваемых в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Установлено, что 50-летние злоумышленники независимо друг от друга перечисляли часть денег со своего расчётного счёта в адрес некоммерческой организации, заведомо зная, что она признана экстремистской на территории Российской Федерации. Подозреваемые были задержаны оперативниками по месту жительства в Калининграде и Гусеве при силовой поддержке Росгвардии.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. На время следственных действий фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео со страницы «ВКонтакте» регионального УМВД