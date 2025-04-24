Семерых жителей региона обвиняют в организации незаконной миграции (фото)

В Ленинградский районный суд поступило уголовное дело в отношении семерых жителей области, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, подсудимые в составе организованной группы умышленно осуществляли незаконную постановку иностранных граждан на миграционный учет, фактически не предоставляя им место для проживания там, где их регистрировали, а также изготавливали уведомления о якобы осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами. Так, обвиняемые незаконно обеспечили более чем 200 иностранцам получение права на нахождение на территории России. За свои незаконные действия они получали от мигрантов деньги в сумме не менее 2 тыс. руб. за каждую «услугу».

Организатором незаконных услуг выступила 47-летняя жительница Калининграда, которая привлекла к участию в деле свою подругу и сына, а затем и остальных соучастников. Распределив роли, они искали иностранцев, подготавливали фиктивные документы, подавали их в государственные органы для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан и для продления патента. Уточняется, что среди участников оказался предприниматель, который путем манипуляций с недвижимостью обеспечил преступную группу помещением на ул. Барнаульской для регистрации.

Действия подсудимых следствием квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ как «организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и по ст. 322.3 УК РФ как «фиктивная постановка на учет иностранных гражданин или лиц без гражданства по месту пребывания Российской Федерации».