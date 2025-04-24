СК: двух жителей области обвиняют в вымогательстве денег у несовершеннолетнего

27-летнему и 21-летнему жителям Калининградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 11 марта возле одного из торговых центров по Ленинскому проспекту в Калининграде обвиняемые, избив 17-летнего юношу, потребовали передать им 7 тыс. рублей. Когда несовершеннолетий перевел одному из нападавших деньги, злоумышленники потребовали с него еще 60 тысяч. Подросток сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы.

Личности злоумышленников оперативно установлены сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР «Викинг» Росгвардии.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. Как уточнила пресс-служба областной прокуратуры, один из обвиняемых — 27-летний житель Багратионовского района — заключен под стражу до 10 июня. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту.