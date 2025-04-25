В Калининграде завершено расследование уголовного дела о заказных убийствах

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении четырех убийств по найму, покушении на убийство по найму, убийстве четырех лиц, сопряженном с разбоем, и убийстве двух лиц. Убийства совершались в период с 2002 по 2011 год. Об этом сообщает калининградский Следком.

По версии следствия, 28 марта 2002 года на улице Димитрова в Калининграде обвиняемый совершил убийство по найму 38-летнего предпринимателя, поставлявшего в регион автомобильные краски. От заказчика фигурант получил вознаграждение в долларах США в сумме, эквивалентной 311 тыс. руб.

9 августа 2002 года обвиняемый совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Алданской в Калининграде совершил разбойное нападение на четырех мужчин, занимавшихся незаконными валютными операциями. Остановив автомобиль, на котором передвигались жертвы, обвиняемые произвели в них не менее 20 выстрелов из огнестрельного оружия и похитили из салона автомобиля денежные средства в долларах США в сумме, эквивалентной 710 тыс. руб.

2 декабря 2002 года мужчина совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Димитрова в Калининграде убил по найму 58-летнего тренера по боксу и известного калининградского предпринимателя, выстрелив в него не менее шести раз. За это фигурант получил от заказчика вознаграждение в долларах США в сумме, эквивалентной 318,4 тыс. руб.

На улице Мариупольской 19 января 2004 года, обвиняемый совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил убийство по найму 37-летнего мужчины, занимавшегося автоугонами, выстрелив в него не менее пяти раз. При этом жертва, отстреливаясь, ранила обвиняемого. Пуля, как установлено судебно-медицинской экспертизой, до сих пор находится в его теле, а ее извлечение невозможно по медицинским показаниям. За это преступление фигурант получил от заказчика доллары США в сумме, эквивалентной 288,7 тыс. руб.

8 ноября 2007 года обвиняемый совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на улице Стрелковой совершил покушение на 34-летнего калининградского предпринимателя, выстрелив в него не менее семи раз. Потерпевший сопротивлялся и открыл ответный огонь. Фигуранты скрылись, а пострадавшего сумели спасти медики.

Кроме того, летом 2008 года обвиняемый в лесу на территории Светловского городского округа в ходе конфликта застрелил из охотничьего ружья неустановленного мужчину. Его тело он закопал там же. Личность погибшего не установлена.

На улице Балтийской 15 января 2009 года мужчина на почве неприязни застрелил 37-летнего калининградца, занимавшегося незаконными сделками с недвижимостью. По данным следствия, риелтор получил от обвиняемого задаток за оформление квартиры, но не выполнил обязательства и не возвращал деньги.

Кроме того, 31 мая 2011 года на улице Докука обвиняемый совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убил 34-летнего калининградского предпринимателя, который ранее занимался автоугонами. От заказчика фигурант получил вознаграждение в долларах США в сумме, эквивалентной 280 тыс. руб.

Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.