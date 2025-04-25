Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту травмирования рабочих в Светлогорске

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования двух мужчин на строительном объекте в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В приемную Бастрыкина «ВКонтакте» обратился житель Калининградской области с несогласием с результатами установления обстоятельств его травмирования на рабочем месте. В марте мужчина, являясь прорабом в коммерческой компании, прибыл на строительный объект в Светлогорске. В ходе осмотра здания на уровне третьего этажа произошло обрушение временно установленного деревянного лестничного марша, в результате чего мужчина и его коллега упали с высоты более шести метров. У пострадавшего диагностированы переломы обеих пяточных костей и другие телесные повреждения. Сейчас он вынужден проходить лечение и передвигаться на инвалидной коляске. Его коллега также получил травмы.

Бастрыкин получил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Жирнову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.


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