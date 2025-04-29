В Калининграде медсестра потеряла более 1 млн руб. на «инвестициях»

Медсестра из Калининграда стала жертвой мошенников и потеряла более 1 млн руб., желая заработать на «инвестициях». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С женщиной в мессенджере связался лжеброкер и предложил инвестиционный план, благодаря которому она сможет увеличить свой доход. После того, как потерпевшая внесла деньги на счет, мошенник стал убеждать ее в необходимости делать дополнительные платежи. Когда калининградка заподозрила неладное и попыталась вернуть свои деньги, аферист перестал выходить на связь. В итоге женщина потеряла более миллиона, взятого в кредит.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».