В Турции попал в ДТП автобус с российскими туристами

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Перевозивший 25 российских туристов автобус попал в ДТП по дороге из аэропорта Антальи. Пострадали 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, ДТП случилось, когда прибывшие в Турцию россияне ехали из аэропорта Антальи в отели. В автобусе находилось 22 взрослых и 3 ребенка. По предварительной информации, в районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся. По информации генконсульства, 17 россиян находятся в больнице, двоим может потребоваться операция.

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