В Калининграде суд вынес приговор россиянину за контакты со спецслужбой Украины

В Калининграде суд вынес приговор россиянину за контакты со спецслужбой Украины
Фото пресс-службы областного суда
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Калининградский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина России, который обвинялся в установлении и поддержании отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем спецслужбы Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«29 апреля 2025 года гражданин Российской Федерации, являющийся уроженцем Украины и проживающий в Калининградской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, то есть деяния, направленного против основ конституционного строя и государственной безопасности Российской Федерации», — уточнили в суде.

С февраля 2022 года до августа 2023-го мужчина, будучи несогласным с проведением СВО, установил и начал поддерживать конфиденциальные отношения путём переписки в интернет-мессенджере «Telegram» с сотрудником Службы безопасности Украины. Подсудимый дал согласие выполнять разведывательные задания в интересах Украины (сбор и передача сведений о проведении частичной мобилизации, общественно-политической обстановке, об уровне экономической и продовольственной безопасности на территории России). Преступная деятельность К. была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

После задержания мужчина заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил все его условия. «Принимая во внимание данные о личности виновного, его поведение после совершения преступления, выраженное в сотрудничестве с российскими правоохранительными органами и сообщении важных и значимых сведений, способствовавших своевременному предупреждению, выявлению и пресечению деятельности иностранных разведок и их представителей на территории России, отсутствие реальных негативных последствий в результате совершённого им деяния, суд признал совокупность смягчающих обстоятельств исключительной и, применив положения ст. 64 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела за совершённое преступление», — пояснили в суде.

Мужчина приговорён к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.

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