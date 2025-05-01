В Московском районе Калининграда в детсаду выявлен норовирус

В Московском районе Калининграда в детсаду выявлен норовирус
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области озвучило результаты эпидрасследования после выявления случаев острой кишечной инфекции у детей ясельной группы ЧДОУ «РЖД детский сад № 3», расположенного на улице Серпуховской (дом № 46, Московский район города).

«Родители четверых детей обратились за медицинской помощью, один ребёнок госпитализирован в инфекционных стационар, — говорится в релизе санитарного ведомства. — Дети имели одинаковые симптомы (температура, рвота, жидкий стул, боли в животе)».

Сотрудники управления, как уточняется, организовали обследование заболевших детей и контактных по группе. По результатам исследований клинического материала был выявлен норовирус. Кроме того, были обследованы сотрудники группы и пищеблока; проведены отбор проб воды, пищевых продуктов, сырья; организована дезинфекция помещений детского сада. За детьми установлено медицинское наблюдение.

Ещё одним результатом обследования стало выявление в работе детского сада нарушений требований санитарного законодательства в организации питания, утренних фильтров.

«Хозяйствующему субъекту выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий и устранении нарушений, — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. — С целью локализации очага инфекции работа детского учреждения временно, на весь период противоэпидемических мероприятий и до окончания исследований отобранных проб, приостановлена».

Эпидрасследование на текущий момент продолжается. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter