В Московском районе Калининграда в детсаду выявлен норовирус

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области озвучило результаты эпидрасследования после выявления случаев острой кишечной инфекции у детей ясельной группы ЧДОУ «РЖД детский сад № 3», расположенного на улице Серпуховской (дом № 46, Московский район города).

«Родители четверых детей обратились за медицинской помощью, один ребёнок госпитализирован в инфекционных стационар, — говорится в релизе санитарного ведомства. — Дети имели одинаковые симптомы (температура, рвота, жидкий стул, боли в животе)».

Сотрудники управления, как уточняется, организовали обследование заболевших детей и контактных по группе. По результатам исследований клинического материала был выявлен норовирус. Кроме того, были обследованы сотрудники группы и пищеблока; проведены отбор проб воды, пищевых продуктов, сырья; организована дезинфекция помещений детского сада. За детьми установлено медицинское наблюдение.

Ещё одним результатом обследования стало выявление в работе детского сада нарушений требований санитарного законодательства в организации питания, утренних фильтров.

«Хозяйствующему субъекту выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий и устранении нарушений, — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. — С целью локализации очага инфекции работа детского учреждения временно, на весь период противоэпидемических мероприятий и до окончания исследований отобранных проб, приостановлена».

Эпидрасследование на текущий момент продолжается. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.