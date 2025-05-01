В Калининграде после проверки приостановили работу кафе у Южного вокзала

В Калининграде после проверки приостановили работу кафе у Южного вокзала
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде по решению суда на 45 суток приостановили работу кафе «Встреча», расположенного напротив Южного вокзала (ИП Багиров И.О., площадь Калинина, 1Б). Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в заведении была проведена плановая проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Уточняется, что нарушения подтверждены неудовлетворительными результатами лабораторных исследований.

«Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, осуществлялся без маркировки и товаросопроводительной документации, — поясняет пресс-служба санитарного ведомства. — Внутренняя отделка производственных помещений предприятия имела повреждения (на стенах — отслоение побелки, краски; на полу, стенах — дефекты, сколы кафельной плитки), не позволяющие проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и что создает угрозу загрязнения микроорганизмами, в том числе патогенными, которые могут стать причиной небезопасности продукции для употребления посетителями (потребителями)».

Были обнаружены и другие нарушения. В их числе:

  • Хранение пищевых продуктов осуществлялось в нарушение условий, установленных изготовителем;

  • в исследованных пробах сырья и пищевых продуктов выявлены золотистый стафилококк и другие микроорганизмы-показатели неудовлетворительного санитарного состояния организации общественного питания;

  • не проводилась ежедневная влажная уборка производственных помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, не выделен отдельный уборочный инвентарь для туалетов;

  • не проводился ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний;

  • в помещениях, задействованных в приготовлении, на участке при порционировании блюд отсутствовала бактерицидная лампа;

  • не был промаркирован инвентарь для разделки сырых продуктов и готовых блюд. Данное нарушение создает угрозу микробного загрязнения готовой продукции, в том числе патогенными микроорганизмами.

«За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 6.6 КоАП РФ, — продолжает пресс-служба. — С учётом публичности оказания услуги общественного питания и специализации кафе на проведении банкетов с большим числом посетителей, управлением принято решение о наложении временного запрета деятельности с 25 апреля 2025 года. Материалы об административном правонарушении направлены в Московский районный суд Калининграда».

30 апреля 2025 года суд, с доводами Управления согласился суд. Он вынес постановление о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности на 45 суток в части оказания услуг общественного питания в кафе «Встреча». Предпринимателю, владеющему заведением, выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

«Новый Калининград» в четверг, 1 мая, пытался связаться с представителями заведения, однако номер телефона кафе, опубликованный в публичном доступе, на звонки не отвечал.

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