На Судостроительной-Батальной сбили женщину с 4-летним ребёнком (видео)

В Калининграде в субботу, 3 мая, на перекрестке улиц Судостроительная и Батальная произошло ДТП. Водитель сбил женщину с 4-летним ребёнком, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем „Киа“, следовал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение, с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов (женщину с ребёнком)», — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водитель, женщина и ребёнок получили телесные повреждения. Все трое были направлены в медицинские учреждения.