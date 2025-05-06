Мошенники убедили 8-летнюю калининградку перевести им деньги с карты матери

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде школьница поверила мошенникам и сообщила им данные банковской карты матери. В результате злоумышленники похитили деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она сообщила, что её 8-летняя дочь перевела деньги злоумышленнику, который обещал взамен перечислить игровую валюту. В ходе переписки в мессенджере неизвестный запросил у школьницы реквизиты банковской карты матери, а также коды из смс-сообщений. Девочка взяла карту и сообщила необходимую информацию, после чего произошло списание 60 тысяч рублей. Под тем же предлогом злоумышленник убедил отправить ещё и реквизиты кредитной карты, в результате на неустановленный счет было зачислено 220 тысяч рублей. При этом девочка понимала, что с карты списываются деньги, но была уверена, что они поступят на ее игровой счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter