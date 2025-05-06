Мошенники убедили 8-летнюю калининградку перевести им деньги с карты матери

В Калининграде школьница поверила мошенникам и сообщила им данные банковской карты матери. В результате злоумышленники похитили деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она сообщила, что её 8-летняя дочь перевела деньги злоумышленнику, который обещал взамен перечислить игровую валюту. В ходе переписки в мессенджере неизвестный запросил у школьницы реквизиты банковской карты матери, а также коды из смс-сообщений. Девочка взяла карту и сообщила необходимую информацию, после чего произошло списание 60 тысяч рублей. Под тем же предлогом злоумышленник убедил отправить ещё и реквизиты кредитной карты, в результате на неустановленный счет было зачислено 220 тысяч рублей. При этом девочка понимала, что с карты списываются деньги, но была уверена, что они поступят на ее игровой счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».