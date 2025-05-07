СК: директора калининградского предприятия признали виновным в даче взятки

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор 33-летнему директору коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

«Следствием и судом установлено, что в июне 2024 года предпринимателю от его знакомого стало известно о несоблюдении несколькими транспортными предприятиями области законодательства в сфере транспортных перевозок. Решив оказать перевозчикам содействие в уходе от ответственности и рассчитывая в дальнейшем получить за это вознаграждение, 1 октября 2024 года фигурант передал через посредника должностному лицу Ространснадзора взятку в крупном размере за непривлечение автоперевозчиков к административной ответственности. Сотрудник Ространснадзора от получения незаконного вознаграждения отказался», — уточнили в СК

Приговором Ленинградского районного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, сумма взятки конфискована в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.