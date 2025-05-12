Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам деньги с продажи квартиры

Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 4, 5 млн рублей, вырученных с продажи квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась женщина 69-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. В мессенджере калининградке поступил звонок от «сотрудника Росфинмониторинга», заявившего, что мошенники пытаются похитить ее сбережения. Он посоветовал пожилой женщине перевести все деньги на «безопасный счет». В результате пенсионерка перечислила на указанный банковский счет 4 590 000 рублей, вырученных с продажи квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители вновь призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников и не перечислять деньги посторонним лицам, кем бы они ни представлялись.