Шесть голов крупного рогатого скота погибли при столкновении с поездом в области

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Сотрудники калининградской транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования крупного рогатого скота на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

«В дежурную часть калининградской транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне „Знаменск —Черняховск“ поездом сбит крупный рогатый скот. Полицейскими произведён осмотр места происшествия и опрошены работники калининградской железной дороги. Установлено, что шесть голов крупного рогатого скота чёрно-белой масти погибли от травм, полученных при столкновении с поездом», — говорится в сообщении.

Транспортными полицейскими установлен владелец животных. Им оказался 61-летний житель Калининградской области. В отношении него возбуждено административное производство по ч. 4 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей).

График движения поездов по указанному участку железной дороги нарушен не был.

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