УФСБ: на границе задержана россиянка за попытку контрабанды оборудования РЭБ

УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным УФСБ, россиянка незаконно перемещала через таможенную границу Евразийского экономического союза высокотехнологичное оборудования радиоэлектронной борьбы, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности», — отметили в ведомстве.