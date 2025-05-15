Прокуратура требует компенсировать ущерб школьнице, которую ударил одноклассник

В Калининграде прокуратура через суд требует компенсировать моральный вред школьнице, которую ударил одноклассник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в феврале 2025 года в школьной раздевалке ученик 8-го класса ударил по лицу одноклассницу. В результате кратковременной потери сознания 14-летняя девочка упала и ударилась головой о кафель, получив черепно-мозговую травму.

Районный прокурор обратился в суд с иском в интересах ребенка о взыскании с матери несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении. Кроме того, по постановлению прокурора района директор школы оштрафован в связи с тем, что не проинформировал о произошедшем органы системы профилактики.