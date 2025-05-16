Студент из Калининграда лишился более 350 000 рублей, покупая билеты в театр

Студент из Калининграда потерял свыше 350 000 рублей, приобретая билеты в театр. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.



Потерпевший 2001 года рождения с заявлением о мошенничестве обратился в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Сотрудники полиции выяснили, что в мессенджере с калининградцем связался неизвестный, который представился администратором театра. Он предложил приобрести билеты на спектакль по выгодной цене, перейти для этого по ссылке и оплатить покупку.

Молодой человек последовал инструкциям. Сразу после перехода по ссылке мошенники завладели его личными данными и списали со счёта все имеющиеся денежные средства.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».