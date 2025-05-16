Суд: жителя области подозревают в распространении порнографии с несовершеннолетними

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По решению суда взят под стражу житель Черняховска, подозреваемый в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 12 мая 2025 года Г., находясь у себя дома в Черняховском районе, используя свой мобильный телефон, скачал из неустановленного следствием источника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 24 видеозаписей, являющихся материалами порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста, и отправил другому пользователю в мессенджере Telegram. 13 мая 2025 года Г. был задержан по подозрению в совершении данного преступления.

В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что Г. неоднократного привлекался к уголовной ответственности в прошлом, в том числе за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Следствие полагает, что на путь исправления подозреваемый не встал, соответствующие выводы для себя не сделал. Оставаясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе — выявлению новых эпизодов его преступной деятельности.

Постановлением суда, которое пока не вступило в законную силу, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т.е. до 13 июля 2025 года.


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