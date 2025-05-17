«Подработка на маркетплейсе» закончилась для калининградского бизнесмена потерей 310 тысяч

В ОМВД России по Московскому району г. Калининграда поступило заявление от 47-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников, полагая, что подрабатывает на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что калининградец нашел объявление о дополнительном заработке на маркетплейсе. Суть работы заключалась в том, чтобы оценивать товары для роста их рейтинга и привлекательности для других клиентов. Далее требовалось приобретать часть товара, причем не напрямую в приложении, а путем перевода нужной суммы «менеджеру». Затем товар предполагалось перепродать по большей цене. Разница в сумме и должна была стать вознаграждением начинающего работника. Поверив аферистам, мужчина отправил мошенникам 310 000 рублей. Когда все попытки вернуть вложенные средства не привели к результату, потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция предупреждает: не верьте обещаниям высокого заработка за неквалифицированный труд без опыта работы. Обращайте внимание на список обязанностей: расплывчатые формулировки — явный признак обмана.