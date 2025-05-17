«Движение временно закрыто»: в регионе произошло второе за день ДТП с грузовиками (фото)

«Движение временно закрыто»: в регионе произошло второе за день ДТП с грузовиками (фото)
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
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В Калининградской области произошло второе за день ДТП с участием грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, авария случилась около 11:21 на автодороге «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман» в районе п. Комсомольск. В результате столкновения двух грузовиков пострадал один из водителей. Движение на данном участке дороги временно закрыто, водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дополнено: в 13.28 ГАИ сообщила о возобновлении движения.

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