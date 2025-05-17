Под Балтийском произошло ДТП с двумя пострадавшими, движение затруднено (фото)

На территории Балтийского городского округа произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 14:07 на 40км +380м автодороги «Калининград — Балтийск». Водитель «Пежо», при обгоне двух автомобилей совершил наезд на придорожное дерево, после чего машину отбросило на один из обгоняемых автомобилей. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Пежо», они направлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Движение транспорта на данном участке затруднено.