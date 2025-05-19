Общение с «сотрудниками банка» закончилось для калининградки потерей почти 2 млн

64-летняя жительница Калининграда лишилась почти двух миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и силовых структур, и сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Мошенники настояли на том, что для предотвращения данной операции калининградке необходимо перевести все свои сбережения на «безопасный счет». Действуя по указанию аферистов, женщина перечислила личные сбережения в размере 1 845 000 рублей по предоставленным реквизитам. Через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские напоминают, что звонок из «службы безопасности банка» под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита — это стандартная уловка мошенников. «Не поддавайтесь на провокации аферистов. Лично перезвоните в банк или обратитесь в полицию и ни в коем случае не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись», — призывают в УМВД.