Мать избитого школьника намерена взыскать 50 тыс. рублей с гимназии Балтийска

Мать избитого школьника намерена взыскать 50 тыс. рублей с гимназии Балтийска
Фото: пресс-служба Калининградской областной прокуратуры
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В Балтийске против директора гимназии возбудили административное дело после драки, в которой пострадал 10-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, проверку в учебном заведении провели после обращения в правоохранительные органы матери пострадавшего.

«Установлено, что в марте 2025 года в гимназии на территории Балтийска 10-летний сын заявительницы заступился за одноклассницу, после чего ее обидчик ударил мальчика по лицу, — говорится в релизе ведомства. — В результате этого ребенку причинен легкий вред здоровью».

По результатам проверки прокурором Балтийска в суд направлено исковое заявление о взыскании с руководства гимназии компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 50 тысяч рублей.

Кроме возбуждения административного дела в отношении директора гимназии по статье КоАП РФ «нарушение предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся образовательных организаций» прокурор внёс по этому факту представление в администрацию городского округа.

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