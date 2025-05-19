Двух жителей области ждет суд за незаконное удержание ребенка и угрозу убийством

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего и 63-летнего жителей Неманского района, обвиняемых в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По версии следствия, вечером 7 августа 2024 года мужчины, встретив в населенном пункте по месту жительства малолетнего потерпевшего, полагая, что он причастен к применению насилия в отношении сына 51-летнего обвиняемого, схватили ребенка, и, угрожая ему убийством, удерживали некоторое время, запугивали его. При этом 63-летний фигурант не менее трех раз приложил к плечу ребенка зажженную сигарету, причинив мальчику физическую боль», — уточнили в СК.

По уголовному делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая обоих фигурантов. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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