76-летняя пенсионерка перевела «сотруднику силовых структур» свыше 1,2 млн

В Калининграде 76-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом сотрудником силовых структур. Женщина перевела им свыше 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба регионального МВД.

Потерпевшей позвонили лжесотрудники силовых структур и сообщили, что она подозревается в финансовой активности в пользу иностранного государства. Собеседник пригрозил пенсионерке уголовной ответственностью и убедил ее на время проведения проверки банковских счетов снять денежные средства и перевести их в «банк» для сохранности. Действуя по указаниям неизвестных, женщина перечислила личные сбережения в размере 1 293 000 руб. на предоставленные реквизиты. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.