СК: таможенника, полицейского и двух росгвардейцев ждет суд за превышение полномочий

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни, бывшего оперуполномоченного региональных войск нацгвардии, бывшего командира одного из боевых отделений СОБРа облуправления Росгвардии и сотрудника УЭБ и ПК УМВД, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По версии следствия, утром 28 марта 2023 года обвиняемые в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий, расследуемого органами полиции, не имея достаточных доказательств причастности к совершению указанного преступления семи местных жителей, произвели в их квартирах обыски. С целью получения от потерпевших признательных показаний, правоохранители избили двух мужчин, в том числе с применением электрошокера. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району города Калининграда, где также подвергли избиению. Потерпевшие зафиксировали телесные повреждения и обратились с заявлениями в правоохранительные органы», — отметили в СК.

Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов выделено в отдельное производство.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, на данный момент двое из обвиняемых являются уже бывшими сотрудниками ведомства

Напомним, в Калининграде по подозрению в совершению уголовного преступления задержали руководителя оперативно-розыскного отдела отдела областной таможни Никиту Садовского. Позже стало известно, что помимо Садовского арестованы еще четверо сотрудников правоохранительных органов, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.