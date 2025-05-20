В Калининграде погиб сорвавшийся с высоты 4-го этажа рабочий, возбуждено дело

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, днем 19 мая 36-летний разнорабочий одной из организаций выполнял работы по замене кровли многоэтажного жилого дома по улице Киевской и упал с высоты 4-го этажа. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следователем регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Фото пресс-службы регионального СК

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